Meloni a Confindustria il Green Deal da correggere e la fiducia nella crescita del Pil | Dobbiamo essere pronti al cambiamento – I video

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dalal Prodotto interno lordo, da Fitto nuovo vicepresidente esecutivo al “piano Draghi” per l’Europa. Quaranta minuti, è la lunghezza del discorso che la presidente del Consiglio Giorgiaha tenuto stamattina a Roma in occasione dell’assemblea 2024 di. Dal palco dell’Auditorium Parco della Musica la premier ha ripetute volte elogiato il presidente diEmanuele Orsini: «Condivido molti spunti e proposte, così come l’analisi di scenario e le proposte e sui rischi che l’economia italiana ed europea corrono». Uno dei punti chiave, ripreso proprio da, è la battuta che Orsini dedica al, il pacchetto di iniziative proposte a livello europeo per tentare di raggiungere il net zero delle emissioni entro il 2050.