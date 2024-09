Melito di Napoli un’altra aggressione al personale sanitario | uomo lancia una sedia contro due medici – il video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ancora violenzail. Vittime questa volta duedella guardia medicadi, che ieri sera – 17 settembre – sono stati aggrediti da tre donne e due uomini dopo il rifiuto dei sanitari, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare a un parente dei 5 aggressori. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che sta indagando per risalire all’identità degli aggressori. I due, che hanno riportato lievi ferite alla testa e al collo, sono andati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, in Campania, per sottoporsi a una visita dillo. A commentare l’accaduto anche l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che, sul profilo Facebook dedicato, ha pubblicato undell’. Nel filmato si vedono i due sanitari che cercano di difendersi da unchedi loro una