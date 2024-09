Manchester City-Inter 0-0 il tabellino della partita di Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo ilvalida per la prima giornatafase campionato di2024-2025. GRAN PUNTO – È un signor pareggio quello che l’porta a casa dall’Etihad Stadium. In quella che – sulla carta – era la più tosta delle otto sfidefase campionato di, la squadra di Simone Inzaghi regge di nuovo l’urto contro lo stellaredi Pep Guardiola. Stavolta facendo anche risultato, perché lo 0-0 vale un punto d’oro per la classifica unica. E sarebbe anche potuta finire meglio, con alcune occasioni da concretizzare meglio fra cui quelle nel corsoripresa di Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Anche stavolta Francesco Acerbi ha annullato Erling Haaland, mai pericoloso, ma è stata una grandea livello di squadra.