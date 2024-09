L’operaio schiacciato dalla fresatrice a Gornate Olona | aperta un’indagine per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Varese), 18 settembre 2024 – Si era sposato da poco in Marocco ed aspettava l’arrivo della moglie in Italia Hamid Obid, il 34enne che ha perso la vita in un’officina meccanica ada una. Era residente a Solbiate, ma si era sposato nel suo Paese d’origine, il Marocco, ed attendeva la moglie in Italia per costruire una famiglia insieme. Hamid, impiegato in una ditta esterna specializzata nella manutenzione di macchine utensili, stava lavorando su unaquando, secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto, l’apparecchio si è avviato accidentalmente, schiacciandolo. Quando i soccorritori del 118 sono giunti in via dei Tigli, nella località Biciccera, Hamid era in arresto cardiocircolatorio e presentava gravi traumi. Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale di Circolo a Varese, non è stato possibile salvarlo.