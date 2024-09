LIVE Manchester-City Inter 0-0 | perché Darmian? Che occasione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è il match valido per la prima giornata della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Pep Guardiola. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca all’Etihad Stadium.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 52? MA PERCHÈÈÈÈÈÈ??? Incredibile scelta errata di, che messo in porta da Taremi decide di fare un tacco all’indietro per un possibile inserimento di un compagno, anziché calciare verso la porta. 47? Primo tiro di Foden, che ci ha provato col suo sinistro. Pallone che sorvola la traversa di Sommer. 22.010-0: COMINCIA IL SECONDO TEMPO 22.01 Doppia sostituzione in casaall’vallo: fuori Savinho e De Bruyne e dentro Foden e Gundogan. 22.