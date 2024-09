L’ammissione di Lando Norris | Siamo più preoccupati dalla Ferrari che dalla Red Bull per il titolo costruttori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il week end del GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, è ormai prossimo. Sul circuito cittadino di Marina Bay si torna a competere dopo quanto accaduto a Baku (Azerbaijan): la vittoria della McLaren con l’australiano Oscar Piastri, la piazza d’onore amara dellacon il monegasco Charles Leclerc e le difficoltà della Red. Con questi risultati, la scuderia di Woking ha sopravanzato quella di Milton Keynes in vetta alla classifica, potendo vantare 20 lunghezze di margine, mentre sono 51 i punti di distacco della Rossa., secondo nella graduatoria dei piloti e desideroso di lottare percon Max Verstappen, ritiene che gli equilibri in pista stiano cambiando in maniera significativa.