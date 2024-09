La Tupperware dichiara bancarotta | la storia dell’azienda americana che inventò la vendita party

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I celebri contenitori per alimentisono in crisi. Il colosso Usa con sede a Orlando in Florida, dopo anni di difficoltà, ha avviato la procedura di fallimento ai sensi del Capitolo 11, mentre fatica per rivitalizzare le attività e cerca l’approvazione del tribunale per una“al fine di proteggere il suo marchio iconico”. Le vendite erano migliorate durante all’inizio della pandemia, ma dal 2018 avevano registrato un calo a causa della crescente concorrenza. I dubbi sul futuro della celebre società infatti aleggiavano da un po’ di tempo e già l’anno scorso aveva cercato finanziamenti aggiuntivi, dopo avere avvisato gli investitori delle difficoltà di mantenere in vita l’attività e del rischio di delisting dalla quotazione alla Borsa di New York. In pre-mercatoBrands è scesa del 7,5%.