La fine del destra-centro | cosa vuole davvero Marina Berlusconi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In principio, molto prosaicamente, ci fu il verbo di. Era il 26 giugno, con quel proclama ideologico politico è cominciato il décalage dela trazione meloniana. C’erano state delle avvisaglie di rotture fra i due fronti, il tentativo, poi ritirato ed oggi riproposto, di tassare gli extraprofitti delle banche, tra cui Mediolanum, il fuori onda di Giambruno a Striscia la notizia che ha condotto la Meloni alla separazione, ma il pamphlet diha un senso di spartiacque fra la residualità della vecchia coalizione, che al comando di Giorgia ha vinto le elezioni, ed una robusta correzione di rotta che può farla implodere. In mezzo c’è stata un’estate di passione, tra dossieraggi, indagini fantasma, separazioni repentine, scandali pruriginosi, ministeri in subbuglio.