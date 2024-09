Grande fratello 25 squalifica Lino Giuliano | la reazione della famiglia e il suo malessere

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) É unfortemente in collera il protagonista del video virale di queste ore sul re dei social, dopo lainfertagli al2024. Il protagonista uscente da ex di Alessia Pascarella a Temptation Island 2024 é ora immortalato in un nuovo video. Un messaggio che segna il suo atteso ritorno nel web in seguito alla comunicazionesua uscita di scena choc dal giocoCasa con l’accusa di omofobia ai danni di Enzo Bambolina.2024,rompe il silenzio dopo aIl video criptico che giunge via TikTok da parte del profilo ufficiale delloto dal2024 vedevisibilmente provato all’idea di vedersi tacciato di omofobia dall’occhio pubblico. Nel post lanciato a mezzo social l’ex Temptation Island si lascia immortalare in silenzio sulle note di Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci.