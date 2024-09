FOTO Pontecagnano paura per un incendio divampato nella stazione ferroviaria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta notte poco prima delle 2:00 per unall’interno delladi. Alcuni residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco per segnalare delle fiamme che i caschi rossi di Giffoni, supportati da un’autobotte, hanno scoperto interessare delle bobine di legno deposito su uno spazio adiacente i binari, sotto una struttura in metallo. Visto l’orario, fortunatamente laera deserta e i Vigili del Fuoco hanno potuto estinguere l’e mettere in sicurezza la zona senza grosse conseguenze per la struttura. Non chiare al momento le cause del rogo. L'articoloper unproviene da Anteprima24.it.