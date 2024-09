FC 25 ecco il primo TOTW del nuovo corso

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il tanto attesoTeam of the Week () di EA Sports FC 25 è finalmente arrivato, segnando l’inizio di una nuova era per la celebre modalità Ultimate Team. Dopo l’addio a FC 24, il titolo si presenta con una serie di novità, ma mantiene intatta la tradizione del, che premia i migliori giocatori delle ultime prestazioni sui campi di tutto il mondo. Scopriamo insieme quali campioni hanno conquistato un posto in questa prima formazione stellare della stagione. The very best from the week that was have returned.Team of the Week 1, the firstavailable in Ultimate Team during #FC25 Early Access, has arrived. pic.twitter.