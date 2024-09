F1 le ali della McLaren fanno discutere | zona grigia del regolamento ben sfruttata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ha destato non poca meraviglia il modo in cui Oscar Piastri sia riuscito a trionfare nell’ultimo GP di Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’attacco dell’australiano nei confrontiFerrari del monegasco Charles Leclerc nel 20° giro e la maniera in cui il pilotasia stato in grado di rintuzzare tutti gli attacchi dell’alfiere di Maranello hanno impressionato. A lasciare stupiti è stato, in particolare, il comportamentomonoposto di Woking alle alte velocità. Dagli on boardMCL38 di Piastri si è potuto notare in quale maniera le ali anteriore e posteriore lavorino e diano un chiaro vantaggio in termini di gestione del carico, specialmente nella minimizzazioneresistenza all’avanzamento.