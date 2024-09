Daniela Circelli arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso la 39enne sulle strisce a Tivoli Ha tentato di incolpare un amico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) É stato individuato il conducente dell’autoche il 9 settembre ha investito elaTerme in via Tiburtina. Si tratta di un 26enne di origini egiziane,dai carabinieri con l’accusa di omicidiole, omissione di soccorso e calunnia. L’inchiesta che ha portato al riconoscimento dell’automobilista, coordinata dal procuratore diFrancesco Menditto, ha ricostruito la dinamica in particolare grazie alle immagini registrate da 19 telecamere di sorveglianza che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente. La vettura ha superato ad alta velocità un altro veicolo che si era fermato all’altezza dellepedonali per far passare la donna: in quel punto è avvenuto l’impatto eè stata poi scaraventata per 40 metri.