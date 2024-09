Crosetto il Pd mistifica la realtà lieto di riferire a Copasir

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il ministro della Difesa, Guido, si dice "stupito e incredulo" dopo la nota del Pd sull'inchiesta dossieraggi. Secondo il ministro il Partito Democratico "riesce anche a distorcere le mie presunte considerazioni per poter chiedere un intervento in aula del presidente del consiglio sulla 'sicurezza nazionale'". "Il Pd, dunque - sottolinea il ministro - cerca di stravolgere fatti precisi e circostanziati, riferiti ad un magistrato, e non al bar, spacciandole come parole fuori posto. Come si permettono di commentare in modo così strumentale la denuncia - coraggiosa, come molti hanno detto - all'autorità giudiziaria da parte di un cittadino, pro tempore ministro, su una vicenda così torbida e pericolosa?".