Convivenza difficile | Rifugiati nell’ex hotel sono violenti e minacciosi Presentato un esposto

(Di mercoledì 18 settembre 2024)in Procura per denunciare il degrado dell’exGrazia di via Palotta a Viserba, che accogliee migranti. Attualmente quasi una cinquantina, segnala l’avvocato Francesca Gorini, che ha consegnato l’il 7 settembre allegando anche una lettera sottoscritta da 250 residenti, che era stata inviata il 23 agosto a prefetto, questore e sindaco. Nella quale, spiega il legale, "state manifestate le preoccupazioni relative alla sicurezza dei cittadini, ed evidenziate l’esasperazione e le pessime condizioni alle qualicostretti ormai a vivere i residenti, chiedendo che venissero predisposti i dovuti controlli ed effettuati interventi urgenti per ristabilire l’ordine". "Ad oggi non abbiamo avuto riscontri – aggiunge Gorini -. Per questo rendiamo pubblico il problema legato alla struttura gestita da Humanitas onlus".