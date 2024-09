Cinema ciak a Roma per il film Solo mio con Kevin James

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 set. (askanews) – Primoper “mio”,sentimentale diretto da Charles e Daniel Kinnane, alla loro seconda regia dopo la commedia Netflix “Home Team”, che si svolgerà tra le location die della Toscana per un periodo di cinque settimane. Il cast vedrà protagonisti il celebre comico statunitense, noto per numerosi progetti Netflix, commedie come “Il dilemma” di Ron Howard e “Io vi dichiaro marito e marito” con Adam Sandler e nominato agli Emmy Awards per la sit-com “The king of Queens”; Kim Coates, star di “Prison Break” e “Sons of Anarchy” e Nicole Grimaudo, attrice nota sia in tv (“Nero a metà”, “Immaturi-la serie”) che al(“Mine vaganti”, “Bàaria”). La storia segue Matt, un giovane innamorato, pronto a coronare il suo sogno di sposare la sua amata Heather in una splendida chiesa di