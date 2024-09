Cercapersone esplosi in Libano in 500 hanno perso la vista | Anche l’ambasciatore iraniano Nyt | Usa avvertiti in anticipo da Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Continua a crescere il numero delle vittime dell’one simultanea, martedì, di migliaia diin. L’operazione, che il governo del Paese mediorientale attribuisce a, secondo il Times of Israel ha ucciso 12ne e ne ha ferite oltre 4mila. Ma l’ultimo dato fornito dalla tv Al-Hadath dice che circa 500 membri di Hezbollah, il partito sciita obiettivo dell’attacco di Tel Aviv,la. Tra questi, scrive invece il New York Times, c’è peròa Beirut, Mojtaba Amani, che haun occhio nell’one del proprio dispositivo. Resta da capire se ci sarà e quale sarà la reazione di Hezbollah e, forse, dello stesso Iran a quella che appare come solo l’ultima operazione diper colpire i suoi principali nemici nell’area.