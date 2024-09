Celebrare il dono della vita

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In un mondo sempre più veloce e frenetico, ci troviamo spesso a inseguire il tempo, dimenticando il valore profondo di ogni singolo giorno, di ogni singola ora che ci viene donato. Le persone, immerse nelle loro routine, a volte trascurano il semplice miracolo di svegliarsi al mattino, di avere davanti a sé una nuova possibilità. Una pagina bianca su cui scrivere. Eppure, in fondo al nostro animo, sappiamo che c’è una consapevolezza velata: il tempo è unprezioso, una risorsa limitata. Molti affrontano la giornata con preoccupazioni, ansie o rimpianti. Spesso ci lasciamo trasportare dalla frenesia, senza fermarci a riflettere su ciò che realmente conta. È facile dimenticare che ogni giorno porta con sé nuove opportunità, incontri, gesti gentili e parole da scambiare, così come fatti da dimenticare.