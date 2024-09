Bologna spaccata alla pasticceria Bombocrep | arrestato uomo di 33 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 - Prima ha tentato di rubare un’auto, beccandosi una denuncia e un passaggio in questura. Poi, non contento, è entrato dentro ladi via San Felice per svuotare il fondo cassa, ma senza successo. Protagonista della notte infuocata un pakistano di 33, già noto alle forze dell’ordine,polizia dopo la ‘'. Poco prima di mezzanotte un residente ha pizzicato l’in via Guidicini mentre cercava di rubare una macchina parcheggiata in strada. All’arrivo delle volanti è stato sorpreso ancora all’interno dell’abitacolo, senza aver rubato nulla, come confermato dal proprietario allertato dagli agenti. Portato in questura, è stato denunciato per tentato furto e rimesso in stato di libertà.