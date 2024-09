Appalti De Padova incalza | Dov’è finita la rotazione?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "La risposta dell’assessore Marchiori risulta insoddisfacente, per glidiretti sono stati spesi la bellezza di 3 milioni di euro, i quali vorrei ricordare che sono soldi pubblici e, da cittadina, pretenderei che vengano spesi con oculatezza e trasparenza". La consigliera Sabrina Deinterviene in merito alla risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Marchiori, dopo la sua interrogazione – presentata martedì in sede di consiglio comunale - sugli affidamenti diretti in materia di lavori pubblici. "Osservando le determine sul sito del Comune si nota una ripetizione negli affidamenti diretti per ben 14 volte alla stessa cooperativa. Mi chiedo allora,finito il criterio di? Nell’art. 50 si dice come gli affidamenti diretti non possono superare i 150.