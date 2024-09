Alì Babà e i suoi uomini sono ritornati sulla scena

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Di sicuro molte persone di una certa età ricordano una “leggenda intercontinentale” che circolò negli ultimi anni del secolo scorso. Era il momentod’oro delle cosiddette “tigri orientali”, cioè dei paesi che, dal punto di vista economico, facevano da teste di ariete nella competizione mondiale. Prima tra tutte era la Cina, appena assurta a capofila dei paesi del Sud Est asiatico, Taiwan, Hong Kong soprattutto, seguiti a ruota dalla Corea del Sud. Non molto tempo dopo si sarebbe accodata l’India. Narrava quella leggenda che, la Cina principalmente, dopo le varie riforme attuate – si legga l’allentamento dei freni che tenevano la popolazione in condizioni di schiavitù o poco meno – offrì agli USA qualche spiraglio di dialogo. Da quel momento Pechino iniziò la sua scalata verso la posizione di cliente primario di Washington per l’acquisto del suo debito pubblico.