Vittoria di carattere volevamo il risultato

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladell’Ancona al Recchioni è significativa per molti aspetti. Intanto soffia sulla brace dell’entusiasmo biancorosso: questa è l’ultima settimana per sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione in corso, la sfida con il Chieti si avvicina, e il successo, il secondo consecutivo in altrettante partite di campionato, può spingere la campagna abbonamenti verso quota duemila. Ma ladi Boccardi è compagni è significativa anche perché è giunta a Fermo, a infrangere un tabù che durava dal dicembre 2013, e lo è, inoltre, anche per come è maturata. L’Ancona infatti prima ha segnato con il rapace Martiniello, poi è andata vicinissima al gol con Sare, mentre dall’altra parte ha rischiato solo sul tentativo di Sardo.