Una donna contro sei uomini per la presidenza dello sport Olimpico

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - In attesa di conoscere chi tra i sette candidati sarà eletto decimo presidente del ComitatoInternazionale - elezioni nel corso della 143esima Sessione del Cio dal 18 al 21 marzo 2025 in Grecia -, una cosa è già certa: la nuova leadershipmondiale dovrà affrontare nuove sfide difficili e preservare il mito un pò sopito delle Olimpiadi. Vuoi per i cambiamenti climatici che potrebbero segnare fortemente l'esistenza dei Giochi della neve, l'avvento degli es Games che si preannuncia travolgente e accattivante per i giovani, le sempre maggiori richieste e necessità deglitradizionali, e i fattori legati alla sicurezza globale, il nuovo Cio, ovvero quello del post Thomas Bach, si troverà difronte compiti intricati da assolvere.