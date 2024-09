The Social Home intervista a Guenda Goria | Dopo la nascita di Noah avevo voglia di rimettermi in gioco sul lavoro Sui social sono seguita soprattutto dalle donne

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 17 settembre 2024) E’la conduttrice del nuovo e attesissimo reality web “The“, l’innovativo format che promette di rivoluzionare il mondo dello spettacolo. Sedici concorrentistati chiamati a sfidarsi in prove fisiche e mentali all’interno di una location al momento segreta. La competizione sarà alimentata dall’interazione diretta con il pubblico, che avrà un ruolo cruciale nel determinare il destino dei partecipanti. La scelta dial timone del programma non poteva essere più che azzeccata dato il suo passato nei reality e la sua capacità di interpretare dinamiche complesse e coinvolgenti.Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva. Su questo ruolo, ha dichiarato: “E’ per me una nuova sfida, molto coraggiosa. Ho trovato un bellissimo gruppo di, di persone chegrandi professionisti della tv.