Salpa la sanità del futuro C’è la Festa della Salute iCare Screening gratuiti e convegni

(Di martedì 17 settembre 2024) VIAREGGIO Dal 20 al 22 settembre, Viareggio diventa la capitalebuonaitaliana grazie alla “”. Questo evento, alla sua prima edizione, è promosso con il contributo del Comune e organizzato in collaborazione con Motore, e riunisce associazioni di pazienti da tutto il Paese, rappresentando una piattaforma unica per dialogare sullo statoin Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: porre il paziente al centro del dibattito, analizzando l’attuale Sistema Sanitario, individuandone i punti di forza e le criticità per tracciare un percorso di miglioramento. Durante i tre giorni dial Principino e incontri, la cittàVersilia accoglierà esperti, istituzioni locali e nazionali, nonché i maggiori stakeholder del settore sanitario.