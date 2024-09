Risarcimenti uno sportello ad hoc Tante richieste rimandate indietro | Aiutiamo i cittadini rimasti esclusi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Un banale errore di compilazione, l’invio sbagliato o la data non inserita. Talvolta dietro alle domande di ristori non andate a buon fine c’è davvero una inezia. Oltre alla richiesta di un impegno deciso sul fronte della messa in sicurezza del territorio, che il sindaco Simone Calamai ha rinnovato con forza nei giorni scorsi alla Regione e agli altri enti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, il Comune di Montemurlo va avanti sul tema deidelle famiglie che hanno subito i danni dell’alluvione del 2 novembre 2023 e che hanno diritto agli indennizzi regionali (3mila euro) e l’immediato sostegno, erogato dalla Regione, attraverso fondi statali (5mila euro).