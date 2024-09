Peggiorate le condizioni di Totò Schillaci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Nuovi aggiornamenti sulla salute di, l’ex calciatore eroe del Mondiale ’90 insieme a Roberto Baggio, ricoverato dai primi di settembre all’ospedale di Palermo. A 59 anni,sta affrontando una durissima e difficile battaglia contro un tumore al colon, una malattia che lo ha colpito duramente negli ultimi anni e che ha richiesto diversi interventi chirurgici. Nei giorni scorsi sua famiglia, attraverso i social media, aveva parlato delle suedi salute e aveva ringraziato tutti per il sostegno: “, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera – si leggeva nell’aggiornamento social pubblicato solo due giorni fa -. Le suecontinuano a migliorare.sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile”.