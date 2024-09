Notizie sulla squadra su Ugarte Shaw e altro mentre Ten Hag punta alla Coppa Carabao

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-16 19:23:37 Breaking news: Il manager del Manchester United Erik ten Hag ha dichiarato di avere dei “gravi di testa” per la sua selezione contro il Barnsley nel terzo turno delladi Lega di martedì (ore 20:00 BST), aggiungendo che la rotazione della suaè “molto importante” per raggiungere un trofeo. I difensori Lukee Victor Lindelof, il centrocampista Mason Mount e l’attaccante Rasmus Hojlund restano indisponibili, ma l’ala Antony, il secondo acquisto più costoso di sempre dello United, potrebbe esordire nella stagione contro gli ospiti di terza divisione. Ten Hag non si è chiesto se il nuovo centrocampista da 42,2 milioni di sterline Manuelfarà il suo esordio da titolare per il club, dopo aver debuttato come sostituto per 17 minuti nella vittoria per 3-0 in Premier League contro il Southampton sabato.