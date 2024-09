Notizie sulla squadra aggiornamento sugli infortuni di Slot su Chiesa e Mac Allister in Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-16 21:05:10 Il web non parla d’altro: Il neo acquisto del Liverpool Federicopotrebbe esordire con i Reds martedì contro il Milan in UEFA, ha dichiarato il manager Arne. Il 29 agosto, due mesi dopo la sua ultima partita ufficiale con la nazionale azzurra battuta dalla Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024, il Liverpool ha ingaggiato l’esterno italianoper 10 milioni di sterline, più 2,5 milioni di sterline di potenziali aggiunte dalla Juventus. “Dato che è la prima volta che è in squad selezione, sarebbe una grande sorpresa se dovesse iniziare”, ha detto. “Non dovresti aspettarti la sua prima partenza, ma potrebbe fare qualche minuto per la prima volta se ne avessimo bisogno. “Questo è qualcosa che vedremo about. Si è allenato da solo per molto tempo per la Juventus.