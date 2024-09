Maltempo auto travolte dall’acqua nel foggiano | disperso un vigile del fuoco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Undeldopo che la vettura su cui viaggiavano è stata travoltadurante l’ondata diche si è abbattuta sulla Puglia. L’incidente durante le operazioni di soccorso di una vettura in panne sulla SP30 tra i comuni di S.Severo e Torre Maggiore, in provincia di Foggia. Uno dei due Vigili deldispersi è stato recuperato vivo. In atto le ricerche del secondo pompiere, un caporeparto ed eventuali altre persone coinvolte. Bomba d’acqua si abbatte su gran parte della provincia di Salerno: paura in Costiera Amalfitana. Ad Atrani, piccolo Comune colpito dall’alluvione del 2010, il Centro operativo comunale ha attivato le sirene per far allontanare i turisti dal centro cittadino. L’enorme mole di acqua ha trasformato la vallata in un torrente in piena, per fortuna senza particolari disagi.