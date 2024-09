Lo stabilimento Leonardo ha fatto il tutto esaurito | In 12mila al Family Day

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Gli ospiti hanno potuto scoprire il ciclo produttivo di una macchina complessa come l’elicottero, percorrendo la linea di assemblaggio lunga 365 metri, dove ogni anno vengono costruiti modelli per il mercato civile, la difesa e le operazioni di pubblica utilità. IlDay diche si è svolto domenica presso lodi Vergiate ha costituito un’occasione speciale per adulti e bambini, familiari dei dipendenti ed ex lavoratori del gruppo Seniores dei siti elicotteristici di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende. Più dile persone che hanno partecipato alla giornata, che ha visto il suo momento più emozionante con lo spettacolo degli aeromobili in volo, che ha catturato l’attenzione degli spettatori con gli occhi rivolti al cielo.