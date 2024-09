L' inflazione ad agosto cala al +11% | le città più colpite dai rincari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma - Federconsumatori denuncia speculazioni sulle vacanze degli italiani nonostante il calo dell'. Bolzano e Siena tra lepiù care. Nel mese di, l'in Italia è scesa al +1,1%, in diminuzione rispetto al +1,3% di luglio. La flessione è attribuita in gran parte al calo dei prezzi dei beni energetici, che registrano un -6,1% rispetto al -4% del mese precedente. L'Istat ha confermato il trend, specificando che, al netto dei tabacchi, il costo della vita ha comunque segnato un aumento dello 0,2% su base mensile. Lepiù costose d'Italia L'Unione Nazionale Consumatori, basandosi sui dati Istat relativi all'di, ha stilato la classifica delleitaliane dove il costo della vita è aumentato maggiormente. In cima alla lista si trova Bolzano, che con un'del +2,5% segna un rincaro medio annuo di 724 euro a famiglia.