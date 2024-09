Lazio | lavoro di scarico a Formello ansia per le condizioni di Castellanos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Archiviata la vittoria contro il Verona, lanon ha perso tempo ed è scesa in campo aper la consueta seduta post partita. In campo soltanto i giocatori che non scesi in campo contro i gialloblu, mentre i titolari hanno effettuato undiin palestra. A tenere inMarco Baroni sono ledi Valentin; l’attaccate biancoceleste, a segno nel monday night, ha dovuto abbandonare anzitempo la sfida per un fastidio all’adduttore. Il tecnico, ovviamente, spera non sia niente di grave e che il Taty possa essere a disposizione per la prossima sfida contro la Fiorentina. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad esami specifici che daranno un quadro clinico più preciso sull’infortunio.diper lediSportFace.