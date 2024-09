Juventus bentornata in Champions! 3-1 al PSV | brilla la stellina di Yildiz

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024)! Dopo un anno di assenza e sofferenza, come ammesso da Manuel Locatelli, in cui i bianconeri sono stati costretti a guardare le rivali giocare in Europa dal divano di casa, scenario ai quali non sono propriamente avvezzi, c’era tanta voglia di tornare a calcare il palcoscenico europeo e ascoltare la magica musichetta della coppa. Una volontà che si è tramutata nel 3-1 con il quale laha sconfitto il PSV nella gara inaugurale dellaLeague 2024-2025. Partita che per i primi 20 minuti è stata piuttosto ostica per i bianconeri. Serviva una giocata, un lampo, per sbloccarla: ci ha pensato Kenancon uno splendido tiro a giro modello Del Piero (VIDEO). Un gol che entra nella storia per essere il più ‘giovane’ dellain Europa, nonchè il primo della nuovaLeague che ha cambiato format.