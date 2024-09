Inter-Milan Serie A | probabili formazioni pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) In un percorso piuttosto accidentato come quello tracciato fin qui dall’e soprattutto dalil derby rappresenta sempre un’occasione di rilancio. Lo stato d’animo dipenderà certo dalle rispettive sfide di Champions di mercoledì contro il Manchester City e di oggi contro il Liverpool, ma i punti raccolti fin qui in campionato dai ragazzi di Inzaghi e da quelli di Fonseca sono sicuramente meno di quelli preventivati. I nerazzurri hanno bisogno di vincere per lanciare un messaggio a Juve e Napoli, mentre ai rossoneri i 3 punti servono soprattutto a risalire la china. Il fischio d’inizio ad, valevole per la quinta giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di domenica 22 settembre.