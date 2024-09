Il Bayern scatenato il Madrid si arrende all’ultimo minuto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-17 23:27:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Champions League è ricominciata con il botto martedì, con 12 squadre che hanno dato il via al loro cammino in Europa. L’Aston Villa ha stabilito lo standard fin dal calcio d’inizio, battendo lo Young Boys per 3-0 nella sua prima apparizione nella competizione. Nel frattempo, il Liverpool si è ripreso dalla sconfitta del fine settimana battendo il Milan per 3-1 a San Siro, con una prestazione dominante. Oltre alle squadre inglesi, si sono svolte altre quattro partite in tutto il continente. per un riepilogo di tutto ciò che è accaduto nella prima giornata del ritorno della Champions League. Juventus-PSV 3-1 La Juventus ha iniziato bene la competizione, battendo in casa gli olandesi del PSV Eindhoven per 3-1.