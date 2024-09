Fiumicino Sant’Ippolito | inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 17 settembre– Il prossimo 3 ottobre, alle 18.00, presso l'Auditorium Parrocchiale Santa Paola Frassinetti, in via Giuseppe Frassinetti, 1 Isola Sacra, si terrà l'della Scuola di Teologia per Laici "." Presenti alla cerimonia Il sindaco di, Mario Baccini e Sua Ecc.za Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia – Tarquinia, che apporterà il suo contributo e le sue riflessioni sul tema dell'incontro. L'evento sarà un'importante occasione per celebrare l'inizio del nuovo annoe riflettere sui temi della teologia e della formazione per i laici.