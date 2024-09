Fede e guerra Così l’espansione ortodossa in Africa aiuta il reclutamento russo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Inizio del mese di marzo 2024. Il vescovo Konstantin di Zaraisk, capo dell’esarcato della Chiesarussa in, si reca in Tanzania per amministrare, per la prima volta, il santo sacramento del battesimo sul suolono. Successivamente, nell’agosto dello stesso anno, si reca in Kenya, dove tiene una serie di incontri assieme ai membri della locale Ambasciata russa e ai seguaci locali del credo ortodossoe visita scuole e cattedrali della zona costruite grazie alla sponsorizzazione di Mosca. Queste attività, come nota Sergey Sukhankin in un articolo scritto per la Jamestown Foundation, indicano la rinnovata attenzione di Mosca perdella sua influenza e del suo soft power in