Elisabetta Gregoraci dopo il ricovero in ospedale | Con oggi ho finito o almeno spero Sono stati giorni pesanti ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024) Negli scorsil’ex protagonista del Gf Vipaveva raccontato ai suoi fan, tramite il suo profilo Instagram, di essere stata ricoverata inper ben due volte a distanza di pochi. Laaveva condiviso nelle sue storie Instagram un’immagine del suo braccio con una flebo, raccontando di aver avuto un malore di natura psicofisica e per questo di sentire la necessità di fermarsi e pensare a se stessa e alla sua salute: E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti Ora tocca a me Settimana scorsastata ricoverata in, poi uscita. Oranuovamente qui Nulla di grave, non preoccupatevi. Ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi vvb.