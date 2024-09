È tempo di ricominciare a indossare le Vans

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2024)è tornata. In primavera e in estate, i migliori esperti di tendenze di Internet hanno dichiarato che lesono “la scarpa del 2024”. L'assegnazione del titolo è stato accompagnato da un vasto assortimento di commenti infuocati e sprezzanti. Ho letto i post e sono a dire poco violenti. Alcuni hanno definito le“nostalgiche”. Si sta tornando alla spensieratezza di Spicoli dei primi anni '80? O a tre anni fa, quando tutti indossavano sempre le? Uno scrittore strafottente le ha definite “una sneaker dimenticata”. Eh?è un'azienda globale multimiliardaria. Non possiamo permettere che TikTok ci rovini il cervello in questo modo. E i commenti peggiori di tutti hanno evocato la più brutta frase in codice dei millennial che mi viene in mente, dichiarando che, grazie a, stiamo vivendo una “estate da sk8er boi”.