Da sempre appassionato di diritto adesso il mio impegno è rivolto al Terzo Settore Il principio di solidarietà? Uno dei nodi fondamentali della Costituzione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 – Luca Gori, quali sono i suoi interessi scientifici e i suoi incarichi? “Dopo essere stato allievoScuola Superiore Sant’Anna,di Scienze Giuridiche, ora sono ricercatore diCostituzionale,alla Scuola Superiore Sant'Anna. Tra l’altro sono anche il segretario generaleFondazione Il Talento all’Opera, che sostiene il progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale, e – da pochi mesi - il presidenteFondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia”. Perché ha scelto di fare l’università? E perché proprio giurisprudenza? “Confesso che non c’è mai stato un momento in cui non io non abbia voluto fare giurisprudenza: è stato un elemento chiaro fin da quando ero ragazzino. Due sono gli elementi che mi hanno fatto appassionare.