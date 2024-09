Con il guizzo di Baldini lo Spezia manda k o il Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La, 17 settembre 2024 – Una vittoria e due sconfitte per le formazioni giovanili delloimpegnate nei campionati calcistici nazionali. Cede di misura (1-0), con la rete di Zizzo in avvio di ripresa, la squadra Under 17 allenata da David Alessi, nel derby esterno contro la Sampdoria. Stessa sorte negativa è capitata all'Under 16 di mister Marco Giunta, sconfitta tra le mura amiche del Ferdeghini, con un sonoro 3-0 firmato nel primo tempo da Raimondi e sigillato dalla doppietta del secondo tempo di Passanisi. L'unica gioia arriva dai più piccoli, l'Under 15 del tecnico Riccardo Corallo che regolano nel match casalingo ilper 1-0, coneroe di giornata. Il dettaglio. UNDER 17 Sampdoria-1-0 SAMPDORIA: Zoppelletto, Semino, Berto, Parodi, Diop, Cernic, Valenza, Amarandei (62' Lelli), Zizzo (55' Fruscione), Tesoro, Mirto (62' Svietkin). A disp.