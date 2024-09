Chiara Ferragni diventa testimonial di uno shampoo vegano per capelli sporchi e coscienze pulite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Unoper ricominciare. Dopo mesi di stop forzato causa “pandoro gate” e affini,si riaffaccia nel mondo del business e lo fa in modo inaspettato, annunciando di essere la nuova ambassador di Goa Organics, brand spagnolo che sul sito ufficiale si presenta così: “Un marchio per, che copre i reali bisogni deiprendendosi cura degli animali e del pianeta”. Archiviata in maniera turbolenta la collaborazione con Pantene – che assieme a Nespesso, Safilo, Pigna e Coca Cola avevano interrotto i legami commerciali con l’imprenditrice digitale dopo il caso Balocco e le inchieste della magistratura -, riparte da unoe cruelty-free. Un triplo carpiato da diversi punti di vista, a cominciare dall’importanza del brand e, come immaginabile, anche del tipo di ingaggio economico ottenuto.