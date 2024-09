Chi sono i nuovi commissari Ue presentati da Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) “Ogni membro del Collegio è uguale e ognio ha pari responsabilità nel realizzare le nostre priorità. Ciò significa che tutti idevono lavorare insieme, ed è con questo spirito che ogni vicepresidente esecutivo avrà anche un portafoglio su cui concentrarsi, in modo che dovrà lavorare con l’ambiente di sicurezza. Questo è anche il motivo per cui questa volta non abbiamo il livello di vicepresidente”, ma solo quello di vicepresidenti esecutivi. Queste le parole della presidente della Commissione europea,von der, nella conferenza stampa dopo l’incontro con la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo in cui ha annunciato la squadra diUe. Raffaele Fitto sarà quindi vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme.