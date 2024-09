Champions League gran ritorno per la Juve | tris al Psv e festa con super Yildiz

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Tre squilli per celebrare nel migliore dei modi il sospiratonell'Europa che conta. È dolce il debutto in, nel nuovo format del girone unico, dellantus e di Thiago Motta. Il Psv crolla 3-1 all'Allianz Stadium in una partita dominata in lungo e in largo dai bianconeri. Il doppio pareggio senza reti con Roma ed Empoli che aveva lasciato qualche mugugno nell'ambiente viene spazzato via in 90 minuti sontuosi dall'eurogol di, dalla zampata di McKennie, la novità di formazione rispetto al campionato, e dalla prima gioia di Nico Gonzalez con la sua nuova squadra. Ma è tutta laa viaggiare a un ritmo diverso rispetto alla scialba prova dal 'Castellani'. Di certo i maggiori spazi concessi dagli olandesi hanno agevolato il compito di Gatti e compagni, che hanno commesso una sola disattenzione in pieno recupero che ha portato al gol di Saibari.