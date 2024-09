Brusca frenata per la produzione di auto Sono a rischio quattro aziende su dieci

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 17 settembre 2024) Federmeccanica ha pubblicato i nuovi dati relativi al secondo trimestre per quanto riguarda ladiin Italia e i numeriallarmanti. Il settore si conferma in grande difficoltà e tra aprile e giugno si registra un calo produttivo congiunturale (-1,5%) e tendenziale (-3,4%). Male anche l'export, -3,2% rispetto al 2023. Si accentuano le difficoltà della metalmeccanica nel secondo trimestre, con ripercussioni negative sull’industria, complice - riporta Il Sole 24 Ore - l’incertezza alimentata dai conflitti in corso, la debolezza del commercio mondiale legata anche alle difficoltà nel trasporto marittimo causate dalle tensioni geopolitiche, e gli effetti delle politiche monetarie restrittive. Le prospettive per il futurotutt’altro che rosee, con quasiimprese su(il 38% per l’esattezza) che paventa ild’interruzione dell’attività .