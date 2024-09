Beetlejuice – Spiritello porcello la recensione senza spoiler dell’iconico film di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 17 settembre 2024)è undel 1988, il secondo lungometraggio diretto da Tim. Con l’arrivo in sala del sequel, a distanza di 36 anni dal primo capitolo,torna in auge e si afferma come uno dei titoli di tendenza su Prime Video. La trama ruota attorno ai coniugi Adam e Barbara Maitland, che, a seguito di un incidente, diventano fantasmi e continuano a dimorare nella loro casa. Tuttavia, dopo un certo periodo, poiché la loro abitazione risulta ormai vuota a seguito del loro decesso, viene venduta alla famiglia Deetz. I coniugi Maitland, infastiditi dai nuovi inquilini a causa della loro eccentricità, decidono di scacciarli e invocano, un bio-esorcista invadente e scorretto che, attraverso una serie di scherzi inquietanti, ha il compito di spaventare e allontanare i membri della famiglia Deetz.