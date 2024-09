Amadeus ammette la verità sull’addio alla Rai | il vero motivo per cui non ha rinnovato il contratto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 17 settembre 2024) Sta per partire la nuova avventura dia Discovery, nel quale si dedicherà a tutto l’intrattenimento del Nove. Si aprirà così l’ennesima parentesi della sua carriera, un nuovo ciclo che non si allontanerà da quello già affrontatoRai. Proprio riguardo la rete pubblica, il conduttore ha rivelato qual è stato ildel suo addio. Sottolinea che non c’entrano i soldi, visto che l’offerta di Viale Mazzini era identica a quella del colosso americano, bensì la componente affettiva.: laRai La nuova avventura disul Nove partirà all’insegna del “Suzuki Music Party”, poi sarà la volta di “Chissà chi è”, il nuovo nome dei “Soliti Ignoti”. Dunque, anche sull’emittente americana, il conduttore si occuperà dell’intrattenimento, proprio come facevaRai.