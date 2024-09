Alberto Razzetti | Voglio fare tante gare e tengo aperta la porta ai 100 farfalla Nel dorso sto migliorando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024)è stato uno dei grandi protagonisti del nuoto italiano nell’ultimo ciclo olimpico culminato con i Giochi di Parigi 2024, proseguendo il suo graduale percorso di crescita dopo l’improvvisa esplosione del biennio 2020-2021. Il ligure ha ben figurato anche nella rassegna a cinque cerchi, disputando ben tre finali individuali (200 e 400 misti, 200) ma non riuscendo a conquistare una medaglia. L’azzurro, in attesa di disputare le primedel nuovo quadriennio, si è raccontato a OA Sport tornando sull’esperienza di Parigi e proiettandosi verso il futuro. Ti aspettavi qualcosa in più dalle Olimpiadi? A posteriori, cosa ti è mancato per salire sul podio? “No, in realtà non mi aspettavo di più. Sono contento di quello che ho fatto. L’obiettivo, come ho sempre detto già da prima, era provare atre finali su tre