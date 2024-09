Al Cardarelli nuovo reparto per pazienti con sclerosi multipla

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) “Oggi è una giornata importante per ilche inaugura undedicato aiaffetti da” . Abbiamo undi neuroimmunologia totalmente dedicato a questa fascia di”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dopo il taglio del nastro per il. “Diversamente da quello che si immagina – ha detto De Luca – abbiamoin età davvero giovanissima, 30-35 anni, e con le cure che si praticano qui si riesce davvero a cambiare la vita di questi giovanima anche dei familiari. È una cosa che fa onore alla sanità campana e al, dove si sta facendo qualcosa in più: come abbiamo fatto per l’oncologia stiamo realizzando dei gruppi multidisciplinari che valutano i singoliper definire le terapie e il percorso di cura paziente per paziente.